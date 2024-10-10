Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Yönetimine Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu yönetiminin son günlerde gerçekleştirdiği Lübnan'a yönelik saldırıların, bölgede barış sağlama iradesinin olmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Erdoğan, bu durumun uluslararası kamuoyunu da harekete geçirmesi gerektiğini belirtti.

Barış Arayışlarına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

Erdoğan, bölgede barışın sağlanması adına atılan adımların engellendiğini vurgulayarak, "Netanyahu yönetiminin tutumu, sadece saldırganlıkla sınırlı kalmakla kalmıyor, aynı zamanda barış çabalarımıza zarar vermektedir." dedi.

Bu açıklama, Erdoğan'ın Lübnan'daki durum üzerinde durarak, bölgedeki gerilimlerin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısında bulunmasıyla sonuçlandı.