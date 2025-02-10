DOLAR
36,02 -0,06%
EURO
37,24 -0,07%
ALTIN
3.353,89 -1,41%
BITCOIN
3.523.854,96 -1,65%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya Gazzelilere ev aramak yerine Gazze'deki zararın kaynağını bulması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu. Erdoğan, Netanyahu'nun Gazze'deki politikasını eleştirerek, "Netanyahu, topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır" dedi.

Bu açıklamalar, bölgede yaşanan çatışmalar ve insani durumun derinleşmesiyle birlikte daha fazla dikkat çekiyor. Türkiye’nin, Gazze üzerindeki uluslararası kamuoyunu bilgilendirme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ Ormanlarında Arı Türlerinin Çeşitliliği Araştırılacak
2
Lübnan, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sultan 2. Abdülhamid Han'a Anma Mesajı
4
Filistin: Netanyahu'nun Mısır İddialarına Sert Yanıt
5
Japonya'da Çığ Felaketi: 100 Kişi Kaplıca Otellerinde Mahsur Kaldı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Yönetimine Sert Mesaj: Yıkımın Bedeli Tahsil Edilmeli

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!