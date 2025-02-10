Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu. Erdoğan, Netanyahu'nun Gazze'deki politikasını eleştirerek, "Netanyahu, topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır" dedi.

Bu açıklamalar, bölgede yaşanan çatışmalar ve insani durumun derinleşmesiyle birlikte daha fazla dikkat çekiyor. Türkiye’nin, Gazze üzerindeki uluslararası kamuoyunu bilgilendirme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.