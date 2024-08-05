Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı.

Hitler Benzeri Yalanlar

Erdoğan, "Günümüzün Hitler'i Netanyahu'nun yalanlarını ayakta alkışlayanlar, ellerine yapışan o kara lekeyi ömür boyu temizleyemeyecek" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Netanyahu'nun Filistin'e yönelik politikalarını sert bir şekilde eleştiren bir konuşmanın parçasıydı. Uluslararası Tepkiler

Bu açıklamalar, dünya genelinde pek çok kişinin dikkatini çekerken, Erdoğan'ın bu konuya duyduğu hassasiyet de bir kez daha ortaya çıkmış oldu.