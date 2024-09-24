Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çok Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir benzetmeyle dikkat çekti. Erdoğan, "Bundan 70 sene önce, Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuştu. Aynı şekilde, Netanyahu ve onun cinayet şebekesinin de insanlığın birleşmiş gücüyle durdurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Mesajı

Cumhurbaşkanı, dünya genelinde yaşanan adaletsizliklere karşı tek vücut olunması gerektiğinin altını çizerken, bu tür güçlerin insanlık için bir tehdit teşkil ettiğini ifade etti.