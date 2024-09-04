Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını kesin bir şekilde reddetti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını burada çok net söylemek isterim ki, reddetmiş bulunmaktayız," ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Açıklamaları ve Türkiye'nin Tepkisi

Netanyahu’nun suçlamalarının ardından Türkiye, Mısır'ın yanında durarak uluslararası iş birliğine önem verdiğini bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları, bölgedeki politikaların ve ilişkilerin ne denli hassas olduğuna dikkat çekti.