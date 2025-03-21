Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı'na Özel Teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daki zirvede Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasında ortak kutlama günü olarak değerlendirilmesini önerecek.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı'na Özel Teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan zirvede Macaristan'da önemli bir teklif sunacağını duyurdu. Erdoğan, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını önerme kararı aldıklarını belirtti.

Nevruz Bayramı'nın Önemi

Erdoğan, Türk kültürünün önemli bir parçası olan Nevruz Bayramı'nın, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu yıl yapılacak zirvede, Türk devletleri arasında bu geleneğin birlikte anılmasının sağlanması hedefleniyor.

Tüm Türk Dünyası İçin Birliktelik

Macaristan’da yapılacak zirve, sadece ekonomik ve siyasi konuları değil, kültürel değerleri de ön plana çıkaracak bir platform olmayı amaçlıyor. Erdoğan, Türk dünyasının tarihi ve kültürel bağlarının güçlenmesi adına bu tür etkinliklerin önemini ifade etti.

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