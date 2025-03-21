Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Mesajı: Türk Dünyasının Ortak Kutlama Günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz'un Türk dünyası için ortak anma günü olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Mesajı: Türk Dünyasının Ortak Kutlama Günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Nevruz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ın Nevruz olarak Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü haline geleceğini duyurdu. Bu tarih, Türk halkları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı taşıyacak.

Erdoğan, Nevruz'un sadece bir bayram değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal değerleri güçlendiren bir gün olacağını vurguladı. Türk dünyasının zengin kültürel mirasını kutlayarak, geleceğe umutla bakmayı hedeflediklerini belirtti.

21 Mart'ın, birliğin pekişmesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, tüm Türk vatandaşlarını bu coşkulu kutlamalara katılmaya davet etti.

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