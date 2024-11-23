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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü'nde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik yapılan saldırıları kınadı ve eğitimde yapılan yenilikleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü'nde Önemli Açıklamalar

Erdoğan'dan Öğretmenler Günü'nde Kritik Vurgular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak öğretmenlerimize yönelik işlenen 'kasten yaralama' suçunu tutuklama sebebi saydık." diyen Erdoğan, öğretmenlere yapılan her saldırıyı, milletin geleceğine bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bu düzenlemelerin eğitim camiasındaki güven ve huzur ortamını artıracağına inandığını kaydetti.

Tarihi Okullaşma Oranları

Bahçelievler’deki etkinlikte konuşan Erdoğan, eğitimde gerçekleştirilen yaklaşımların tarihi nitelikte olduğunu ifade etti. Okullaşma oranlarının ilköğretimde %91'den %96'ya, ortaöğretimde ise %50'den %88'e yükseldiğini açıkladı. Kız çocuklarının eğitimde yaşadığı engellerin, başörtüsü yasağı gibi uygulamalarla ortadan kaldırıldığını aktardı.

Öğretmenlerin Haklarını Koruma Vurgusu

Erdoğan, "Öğretmenlerimizin haklarını, itibarını ve mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı duruş sergiliyoruz." diyerek, Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun getirdiği yenilikleri sıraladı. 2025 yılı itibarıyla 300 bin öğretmenin uzman ve başöğretmen unvanını elde edeceğini belirtti.

Caydırıcı Yaptırımlar ve Güçlü Aile Desteği

Görevler sırasında eğitim çalışanlarına yönelik işlenen suçlara karşı caydırıcı yaptırımlar getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, öğretmenlerin rızası dışında görev verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla dahil olmaları gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın Öğretmenlere Mesajı

Öğretmenlerin mutluluklarına ortak olan Erdoğan, "Sizler, toplumun geleceğinin inşasında en büyük rolü üstleniyorsunuz. Her birinizin yüksek vazife şuuru ve tam bir adanmışlıkla görevini yapacağına inanıyorum." dedi.

Etkinlik Detayları

Programın sonunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Topluluğu Türk sanat müziği dinletisi gerçekleştirirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Gizem Aydın tarafından yapılan eseri Erdoğan'a takdim etti. Öğretmenler atandıkları an ekranda gördüklerinde büyük bir sevinç yaşadı ve program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlerle aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılarak, konuşma yaptı.

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