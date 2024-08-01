Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olimpiyat Oyunları Açıklaması

Olimpiyat Oyunları Üzerine Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında olimpiyat oyunlarıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu.

Dini Değerlere Saygı Vurgusu

Görüşme sırasında, Erdoğan, olimpiyat organizasyonlarında dini değerlere karşı yapılan saldırılar ve sapkın propagandaların rahatsız edici olduğunu ifade etti.

Ahlaki Çöküntü Alarm Zili

Bu tür olayların, toplumsal ahlaki değerlerin zayıfladığının bir göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun alarm zili niteliğinde olduğunu vurguladı.