Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖNDER Kurultayı'nda Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu. Törende yaptığı açıklamalarda bazı önemli hususlara değinen Erdoğan, ordunun disipliniyle ilgili bazı sorunları gündeme getirdi.

Güçlü Bir Ordu

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye, Irak, Libya, Somali, Katar ve Kosova gibi birçok yerde gösterdiği başarıları vurgulayarak, "Bu ordu, milletin ordusudur. Her bir ferdinden teşekkül eden bu ordu, milletin gözbebeğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı, ordunun tekrar yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, "Bazı istismarcılar mezuniyet töreninde kılıçlarını çektiler. Bunları temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni Neslin Sorumluluğu

Programda imam hatiplilere hitaben konuşan Erdoğan, bu davanın yarın da süreceğini ve bayrağın onların omuzlarında yükseleceğini belirtti. "Yarın biz olmayacağız ama bu dava var olacak. Sırtınızdaki yükün farkındayım" diyerek gençler üzerinde büyük bir sorumluluğun olduğunu ifade etti.

Program Notları

Kurultaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi önemli isimler de katıldı. Ayrıca, programda ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da konuşma yaptı. Erdoğan, milli okçu Elif Berra Gökkır'a da ödül takdim etti.

Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, merhum şair Ali Ulvi Kurucu'dan bir dizi mısra ile programa son verdi.