Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: Çankaya Köşkü ve Külliye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çankaya Köşkü'nü de milletin evi ve kıvanç kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Bu mesajıyla, iki önemli mekânın işlevselliğine ve milletin her koşulda yanlarında olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Erdoğan, ulusal birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yaptı.

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