Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: Suriye, İsrail ve Savunma Sanayii

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye yönetimi ile normalleşme sürecine dair beklentilerini dile getiren Erdoğan, bu konuda samimi ve gerçekçi adımlar atmasını istedi.

Erdoğan, "Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlaması, temel beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

İsrail'e silah satışlarının durdurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları hatırlatan Erdoğan, "İsrail'i durdurmak için silaha erişimin önünü kesmeliyiz. Amerika ve Almanya gibi birçok ülkenin verdikleri silahlarla İsrail'in katliamını sürdürmesine destek olduklarını unutmamalıyız" dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler nezdinde bu soruna çözüm bulunması için girişimlerinin arttığını ve destekçi sayısının büyüdüğünü vurguladı.

Suriye ile Normalleşme Süreci

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile mümkünse görüşme yapıp yapmayacaklarına dair yorumlarını paylaştı. Rusya'nın, Suriye üzerindeki etkisini dile getiren Erdoğan, Putin ile görüşmesine de değinerek "Esad'ın çağrımıza vereceği cevapta bir adım atması gerektiğini ifade ettim" dedi.

Savunma Sanayii ve Eurofighter

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması konusundaki izlenimlerinden bahseden Erdoğan, Eurofighter konusundaki olumlu adımlardan umutlu olduğunu belirtti.

Çin İle İlişkiler

Çin ile ilişkiler üzerine konuşan Erdoğan, yakın zamanda bir ziyaret beklediklerini belirtti. İkili ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra, stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceklerini de belirtti.

Sonuç olarak, Erdoğan, barış ve istikrar konularında müzakerelere ve diplomasiye öncelik verileceğinin altını çizdi.