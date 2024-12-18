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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli etkinliklerde bulunacak; TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri töreni, Lübnan Başbakanı'nın ziyareti ve daha fazlası.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 02:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 02:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek önemli etkinliklere katılacak. İlk olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni gerçekleştirilecek.

Lübnan Başbakanı ile Resmi Görüşme

Ardından, Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Daha sonra, Mikati onuruna resmi bir akşam yemeği verilecek. Gün içerisindeki bu etkinliklerin detayları aşağıdaki gibi olup, saatler ise (Ankara/14.00/17.00/17.15/18.00/18.45/19.30) olarak sıralanmıştır.

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