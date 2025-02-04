Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Toplantılar: İstihdam Stratejisi ve Suriye Geçiş Dönemi Görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdam ve Suriye Toplantılarında Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması toplantısına katılacak. Bu önemli etkinlik, Türkiye'nin istihdam politikalarının tanıtımı açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı resmi törenle karşılayacak. İki lider, sonrasında ikili görüşme gerçekleştirecek ve heyetler arası çalışma yemeğine katılacaklar. Toplantının ardından Erdoğan ve Şara, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek görüşmeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirecekler.

Bütün bu etkinlikler Bugün (Ankara) saat 14.00'te başlayarak, 17.00'de İŞKUR toplantısının ardından Suriye görüşmeleri ile devam edecek. Erdoğan ve Şara'nın basın toplantısı ise 18.15'te gerçekleşecek.