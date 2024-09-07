Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordunun Bağlantılı Siyasi Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada ordunun siyaset arenasında istismar edilmesine karşı çıkacağını ifade etti.

Siyasi Müdahalelere Karşı Duruş

Erdoğan, "Ordumuz üzerinden hiçbir siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyeceğiz," diyerek, askerlerin bağımsızlıklarının önemini vurguladı.

Önemli Bir Hatırlatma

Bu açıklama, ülke savunmasının siyasi oyunların bir parçası haline gelmemesi gerektiğinin altını çiziyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağımsızlığına olan inancı pekiştiriyor.