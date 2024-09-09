Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordunun İtibarını Koruya İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ordunun disiplinine ve itibarına yönelik her türlü zarar verici girişimleri şiddetle kınadığını duyurdu.

Askeri Disiplin ve İtibar Vurgusu

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız." ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemini ve saygınlığını vurgulamış oldu. Kararlılık Mesajı

Cumhurbaşkanı, bu tür girişimlere karşı gerekli tedbirlerin alınacağı konusunda kararlılık mesajı vererek, Türkiye'nin güvenliğini önceliklendirmeye devam edeceklerini belirtti.