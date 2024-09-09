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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordunun Yıpratılmasına Karşı Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordunun yıpratılmasına ve siyasi hesaplara karşı net bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordunun Yıpratılmasına Karşı Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordumuzu Koruma Vurgusu

Son günlerde gündeme gelen tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yıpratılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Askeri Çizgiyi Koruyacağız

Erdoğan, "Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Bu hassasiyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de geçerlidir" şeklinde konuştu. Ordunun Gücü Asla Azalmamalıdır

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Türk ordusunun onurunu ve gücünü her koşulda koruma kararlılığını vurguladı.

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