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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ortadoğu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonizmin Ortadoğu'daki etkilerini ele alarak Türkiye'nin rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ortadoğu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortadoğu'daki Ölüm Fırtınası

Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyonizminin Ortadoğu'da yarattığı tahribatı eleştirerek, Türkiye'nin bu duruma karşı neler yapabileceği konusunda çaba göstereceklerini belirtti. Erdoğan, bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Rolü

Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar için aktif bir şekilde çalışacağını vurgulayarak, "Bu sorunların üstesinden gelmek için her türlü adımı atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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