Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Teşvik Paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Otomotiv Sektörüne Yönelik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir atılım gerçekleştireceğini duyurdu. Erdoğan, "(Otomotiv sektörü) Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz." dedi.

Teşvik Paketi ile Hedefler

Yeni teşvik paketi ile birlikte, sektörün gelişimini hızlandırma ve rekabet gücünü artırma hedefleniyor. Bu adım, yerli üretimin desteklenmesi ve otomotiv sanayinin büyümesi açısından kritik bir önem taşıyor.