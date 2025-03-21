Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Kuleleri Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada, muhalefete sert bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Çıkın, balya balya para kulelerini millete izah edin. Yapamıyorsanız, bağırarak çağırarak sokakları terörize ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın" ifadelerini kullandı.

Muhtemel Huzursuzluklar Üzerine Dikkat

Bu açıklama, siyasi atmosferdeki gerilimin artmasına işaret ederken, Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak yaptığı bu çıkış, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Erdoğan, toplumsal huzurun önemli olduğunu vurguladı.