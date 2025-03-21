Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Kuleleri Uyarısı

Erdoğan, muhalefete para kulelerini halkla paylaşmaları için çağrıda bulundu ve huzursuzluk yaratmamalarını istedi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Kuleleri Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada, muhalefete sert bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Çıkın, balya balya para kulelerini millete izah edin. Yapamıyorsanız, bağırarak çağırarak sokakları terörize ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın" ifadelerini kullandı.

Muhtemel Huzursuzluklar Üzerine Dikkat

Bu açıklama, siyasi atmosferdeki gerilimin artmasına işaret ederken, Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak yaptığı bu çıkış, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Erdoğan, toplumsal huzurun önemli olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı
2
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi
3
Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor
5
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
6
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek