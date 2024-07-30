Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris Olimpiyatları Hakkında Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan Paris Olimpiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Paris'te düzenlenecek bu uluslararası etkinliğin arkasında yatan niyetin, "eşrefi mahlukat olan insanı hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesi" olduğunu ifade etti.

Açıklamalarının Arka Planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu projenin insanlığın değerlerine vurulan bir darbe olduğuna dikkat çekerek, bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı.