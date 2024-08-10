Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris'teki Harcamalar Hakkında Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Tavırlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal güvenlik kurumu SGK'ya yönelik borç ödemeleri hakkında yaptığı açıklamada ülke ekonomisi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Ekonomik Zorluklar ve Harcamalar

Erdoğan, "SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok" diyerek, yurtdışındaki harcamaları eleştirdi.

Bu sözlerin ardından, birçok kişi sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına destek ya da karşıt görüş bildirdi. Ülke içinde yaşanan ekonomik zorlukların daha öncelikli olduğuna dikkat çekildi.