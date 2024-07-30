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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris'teki Olaylara Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki olayları kınadı ve tüm dinleri rencide eden bu durumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris'teki Olaylara Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Son günlerde Paris'te meydana gelen olaylar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini ve Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti" ifadelerini kullandı.

Dinler Arası Saygının Önemi

Erdoğan, tüm dinler arasındaki saygının önemine dikkat çekerek, bu tür eylemlerin toplumları ne denli olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Açıklamasıyla, sadece inanç gruplarını değil, insanlık onurunu da zedeleyen bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Sonuç

Cumhurbaşkanı'nın bu sert çıkışı, uluslararası ilişkilerde dinler arası hoşgörü ve saygının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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