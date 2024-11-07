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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK ile Mücadele İçin Avrupa’ya Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ile mücadelede Avrupa’dan somut destek beklediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK ile Mücadele İçin Avrupa’ya Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupa ülkelerinden somut işbirliği taleplerini dile getirdi. Erdoğan, Avrupa ortaklarının bu konuda daha aktif olmaları gerektiğini ifade etti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bu açıklama, Türkiye'nin terörle mücadelesinde uluslararası destek arayışının bir parçası olarak öne çıktı. Erdoğan, "PKK ile mücadelede somut adımlar görmek istiyoruz," diyerek Avrupa’ya çağrıda bulundu. Önemli Bir Mesaj

Bu tür işbirliklerinin, terörle mücadelede etkili olunması adına kritik olduğunu belirten Erdoğan, ortak hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

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