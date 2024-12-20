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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK-YPG Açıklaması: 'Yalnız Kalmaya Mahkumlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG'nin yalnız kalacağını ve terör örgütü için yolun sonunun göründüğünü ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK-YPG Açıklaması: 'Yalnız Kalmaya Mahkumlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK ve onun Suriye'deki uzantısı YPG hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(PKK-YPG) Yalnız kalmaya mahkumlar. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle… Ancak yarınları olmayacak. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor" ifadesini kullandı.

Terörle Mücadelede Sonuç Beklentisi

Özellikle terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, uluslararası arenada bu tür örgütlerin desteklenmesine karşı çıktıklarını belirtti. Ülkesinin güvenliği için alınacak her önlemin önemine dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları, milletin güvenliğini sağlama ve terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir yansıması olarak değerlendirildi.

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