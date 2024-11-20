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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK-YPG Uyarısı: Suriye Yönetimi de Çaba Göstermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG konusunda Suriye yönetiminin de çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK-YPG Uyarısı: Suriye Yönetimi de Çaba Göstermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında PKK-YPG terör örgütüne yönelik önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, "(PKK-YPG terör örgütü) Bu bataklığı kurutmak için biz nasıl çaba gösteriyorsak, aynı şekilde Suriye yönetiminin de bu çabayı göstermesi lazım" dedi.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Erdoğan, Suriye yönetiminin PKK-YPG terör örgütüyle mücadelede daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Bu mücadelenin yalnızca Türkiye’nin insiyatifinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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