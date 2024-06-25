Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis mezuniyet töreninde önemli mesajlar "Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve elde ettiği başarıları detaylandıran bir konuşma yaptı. Polis ve askerlerin üstün çabalarıyla terör örgütlerinin kıpırdayamaz hale getirildiğini ifade eden Erdoğan, modern silahların bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, FETÖ ve organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonların da kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının detayları:



POLİS MEZUNİYET TÖRENİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreninde konuşan 2 bin 366 yeni polis memurunu tebrik ederek sözlerine başladı. Erdoğan, "Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin geniş bir coğrafyada tanınan ve sevilen bir ülke olduğunu, bu bağların güçlendirilmesinin önemine değindi.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE DİPLOMATİK BAŞARILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik, ticari ve diplomatik başarılarına da dikkat çekti. Türkiye'nin, tarihsel mirası ve güçlü bağları sayesinde, çeşitli coğrafyalarda etkin bir şekilde yer aldığını belirtti. Erdoğan, "Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez" ifadeleriyle, Türkiye'nin tarihine ve gücüne vurgu yaptı.

-Erdoğan, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlere bağlılığın önemini vurguladı. "Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda hizmet sağlanmaz" diyerek, hukuk devleti ilkesinin altını çizdi. Erdoğan, Türkiye'nin bürokratik vesayetten çok çektiğini ve bu dönemi "kayıp yıllar" olarak değerlendirdiklerini belirtti. 2002'den itibaren hukuk ve demokrasiye karşı olan zihniyeti sonlandırdıklarını söyleyen Erdoğan, güvenlik ve huzurun temin edilmesi için çalıştıklarını ifade etti.



GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK VURGULAR

Erdoğan, konuşmasında güvenlik güçlerinin önemine ve görevlerine de değindi. "Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine göz diken alçaklara asla müsamaha tanımayacaksınız" diyerek, polis ve askerlerin sorumluluklarını hatırlattı. Erdoğan, güvenlik güçlerinin halkla olan ilişkisinin devletin vatandaşıyla kurduğu ayna olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarılardan gururla bahsetti. 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. "Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik" diyerek, güvenlik güçlerinin başarısına vurgu yaptı. Modern silahların bu süreçteki önemine dikkat çeken Erdoğan, "Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz" dedi.



Erdoğan, terörle mücadelede gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. Son 1 yılda bölücü örgüte karşı 34 bin 765 operasyon yapıldığını belirten Erdoğan, 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu operasyonların, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.



YAZ AYLARINDA KARARLI OPERASYONLAR

Erdoğan, yaz aylarında terörle mücadelede daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonların yapılacağını belirtti. "İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz" diyerek, gelecek dönemdeki stratejilerini anlattı. Türkiye'nin, asimetrik tehditlerle mücadele etmeye devam edeceğini ve bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelede elde edilen başarılara da değindi. Son 1 yılda FETÖ'ye karşı 5 bin 827 operasyon yapıldığını ve 9 bin 350 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Erdoğan, "Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir" diyerek, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.



ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI BAŞARILAR

Erdoğan, organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarıların da altını çizdi. Son 1 yılda elde edilen başarıların millet tarafından takdirle takip edildiğini belirten Erdoğan, bu mücadelede de kararlılıkla devam edileceğini söyledi. Türkiye'nin, güvenlik ve huzurunu sağlama konusunda hiçbir taviz vermeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda da 2 bin 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu operasyonların, Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadeledeki başarısını gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin, kendini ve vatandaşlarını koruma konusunda kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.

