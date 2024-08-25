Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Provokasyon Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, meclis içinde ve dışında milli iradeye saygı duymayan provokatörlere dikkat çekti.

Milletin Meclisi'ne Sahip Çıkmalıyız

Erdoğan, "Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi," diyerek bu kişilerin demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.

Demokratik Değerlerimizi Koruyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun birlik ve beraberliğini bozan bu tür davranışların, tüm demokratik değerleri tehdit ettiğini belirtti. Herkesin bu değerlere sahip çıkması gerektiğini ifade etti.