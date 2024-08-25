Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Provokasyon Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, meclis içinde ve dışında milli iradeye saygı duymayan provokatörlere dikkat çekti.
Milletin Meclisi'ne Sahip Çıkmalıyız
Erdoğan, "Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi," diyerek bu kişilerin demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.
Demokratik Değerlerimizi Koruyalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun birlik ve beraberliğini bozan bu tür davranışların, tüm demokratik değerleri tehdit ettiğini belirtti. Herkesin bu değerlere sahip çıkması gerektiğini ifade etti.