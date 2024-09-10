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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Provokatif Dile Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kutuplaştırıcı diline dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Provokatif Dile Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Muhalefetin, özellikle ayrılıkçı grupların siyasi temsilcilerinin tahrik edici ve kutuplaştırıcı diline dikkat edelim," diyerek, bu tür bir dilin milleti provoke edebileceğine dikkat çekti.

Uyarının Önemi

Erdoğan, halkın duygularıyla oynamaya çalışan bu dilin toplumda gereksiz bir gerilim yaratabileceğini ifade etti. “Milletin sinir uçlarıyla oynamaya çalışan tüm söylemlerden uzak durmalıyız” dedi.

Bu açıklamaların ardından, birçok siyasetçi ve uzman, bu tür bir dilin toplumu nasıl etkileyebileceği üzerine tartışmalara başlattı.

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