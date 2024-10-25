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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile Görüşme Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yapılan görüşmede esir takaslarına dair beklentilere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile Görüşme Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Esir Takasları Üzerine Beklentiler

Erdoğan, "Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede esir takaslarıyla ilgili bazı beklentilerin olduğunu tespit ettik. Bu doğrultuda, esir takaslarına yönelik atılacak adımları da yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kritik Bir Toplantı

Bu açıklama, uluslararası ilişkiler ve bölgedeki güvenlik durumu açısından büyük bir öneme sahip.

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