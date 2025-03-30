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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Açıklaması: 'Sokak Terörü Soygunu Perdeleme Çabası'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın son günlerindeki olayları soygunu perdeleme çabası olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Açıklaması: 'Sokak Terörü Soygunu Perdeleme Çabası'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının son on gününde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu süreçte meydana gelen sokak terörünü eleştirerek, "Yaşananlar soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir" dedi.

Erdoğan, toplumun huzurunu bozmayı amaçlayan bu tür eylemlerin karşısında duracaklarını belirtirken, halkı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etti.

Bu açıklama, Ramazan'ın manevi atmosferine vurgu yaparak, yaşanan sıkıntıları anlamaya ve çözmeye yönelik bir çağrı olarak değerlendiriliyor.

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