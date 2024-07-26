Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan RAMS Başakşehir'e Tebrik Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan RAMS Başakşehir'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda San Marino takımından La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup eden RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik heyetini kutladı.

Soyunma Odası Ziyareti

Karşılaşmayı Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Erdoğan, maç sonrasında soyunma odasına giderek oyuncularla bir araya geldi. Sporcuların alkışlarıyla karşılanan Cumhurbaşkanı, teknik direktör Çağdaş Atan ile selamlaştı.

Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu." diye konuştu. Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz."

Gelecek Hedefler

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı, maçı izleyerek büyük bir heyecanla stada girdi. Sporculara hitaben, "Tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyorsunuz, orada da farklı bir sonuç bekliyoruz." şeklinde konuştu. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Avrupa kupalarında daha iyi sonuçlar elde etmek için çabalayacaklarını belirtti.

Şaka ve Sohbetler

Erdoğan, teknik direktör Atan’a "Kaç çocuğun var?" diye sordu. Atan, "Bir çocuğum var ama başkanım sıkıştırıyor, ikileyeceğiz inşallah."

Soyunma odasında yabancı futbolculara tercüme edilen Erdoğan’ın konuşması, sporcular ve teknik ekip arasında samimi bir ortam yarattı. Erdoğan, soyunma odasındaki çocuklarla da ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.

Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmayı takip etti. Erdoğan, karşılaşmanın ardından Başakşehir takımının soyunma odasına gelerek teknik direktör Çağdaş Atan (sol 2) ile oyuncuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmayı takip etti. Erdoğan, karşılaşmanın ardından Başakşehir takımının soyunma odasına gelerek teknik direktör Çağdaş Atan (sol 2) ile oyuncuları tebrik etti.