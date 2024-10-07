Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin kurucu lideri Recai Kutan'ın vefatına ilişkin bir taziye mesajı kaleme aldı.
Derin Bir Teessürle Öğrenildi
Erdoğan, Kutan'ın hayatını kaybettiğini öğrenmenin kendisinde derin bir üzüntü yarattığını belirtti. Mesajında, "Sayın Recai Kutan Beyefendi, Türk siyasetinin önemli şahsiyetlerinden biridir"
Kutan'a Rahmet ve Aileye Başsağlığı
Cumhurbaşkanı, merhum Kutan için Allah'tan rahmet dileyerek, "Ailesine, sevenlerine, Saadet Partisine ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum"
Siyasi Mücadele ve Hizmetleri Unutulmayacak
Erdoğan, Kutan'ın siyasi mücadelesi ve ülkeye sunduğu değerli hizmetlerin daima hayırla anılacağını vurgulayarak, "Mekanı cennet olsun"