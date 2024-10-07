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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin kurucu lideri Recai Kutan'ın vefatına ilişkin bir taziye mesajı kaleme aldı.

Derin Bir Teessürle Öğrenildi

Erdoğan, Kutan'ın hayatını kaybettiğini öğrenmenin kendisinde derin bir üzüntü yarattığını belirtti. Mesajında, "Sayın Recai Kutan Beyefendi, Türk siyasetinin önemli şahsiyetlerinden biridir"

Kutan'a Rahmet ve Aileye Başsağlığı

Cumhurbaşkanı, merhum Kutan için Allah'tan rahmet dileyerek, "Ailesine, sevenlerine, Saadet Partisine ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum"

Siyasi Mücadele ve Hizmetleri Unutulmayacak

Erdoğan, Kutan'ın siyasi mücadelesi ve ülkeye sunduğu değerli hizmetlerin daima hayırla anılacağını vurgulayarak, "Mekanı cennet olsun"

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