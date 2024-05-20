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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Reisi’nin ölümüne dair ilk açıklama: “Komşumuzun yanında olacağız”

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin yaşanan helikopter kazası nedeniyle yaşamını yitirmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, konuyla ilgili olarak “Biz, daha önce pek çok kez olduğu gibi bu zor günlerde yine komşumuz İran’ın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Reisi’nin ölümüne dair ilk açıklama: “Komşumuzun yanında olacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası sonucunda ölmesi ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında “Yaşanan helikopter kazası sonrasında maalesef vefat etmiş olduğunu öğrediğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan mesajında, helikopter kazasından hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de rahmet diledi.

Erdoğan, mesajın devamında ise “İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney başta olmak üzere, dostumuz ve kardeşimiz İran halkına ve hükümetine de taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin daha önce pek çok kez olduğu gibi yine İran’ın yanında olacağına vurgu yaptı.

Erdoğan, mesajında Reisi için “Görevde olduğu süre boyunca, İran halkı ve bölge huzuru için çabaladı ve bu çabalara bizzat şahit oldum. Kendisini saygı ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine de yer verdi.

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