Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Reisi’nin ölümüne dair ilk açıklama: “Komşumuzun yanında olacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası sonucunda ölmesi ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında “Yaşanan helikopter kazası sonrasında maalesef vefat etmiş olduğunu öğrediğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan mesajında, helikopter kazasından hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de rahmet diledi.

Erdoğan, mesajın devamında ise “İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney başta olmak üzere, dostumuz ve kardeşimiz İran halkına ve hükümetine de taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin daha önce pek çok kez olduğu gibi yine İran’ın yanında olacağına vurgu yaptı.

Erdoğan, mesajında Reisi için “Görevde olduğu süre boyunca, İran halkı ve bölge huzuru için çabaladı ve bu çabalara bizzat şahit oldum. Kendisini saygı ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine de yer verdi.