Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın Nükleer Doktrini Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın Nükleer Doktrini Gözden Geçirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın nükleer doktrinini onaylamasını değerlendirdi. Erdoğan, "Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir, bu adım gözden geçirilmelidir" ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar, NATO'nun güvenlik politikalarının yeniden şekillenmesi gerektiği yönündeki endişeleri ortaya koyuyor. Erdoğan, bölgesel güvenliğin sağlanması adına uluslararası iş birliğinin önemini de vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.