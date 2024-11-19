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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın Nükleer Doktrinine Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın nükleer doktrinini onaylamasının olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın Nükleer Doktrinine Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nükleer Savaşın Olumsuz Etkilerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın nükleer doktrinini onaylaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz" ifadeleriyle durumu eleştirdi.

Rusya'nın Nükleer Doktrini ve Küresel Güvenlik

Erdoğan, nükleer silahların kullanımının getirdiği tehlikelerin altını çizerken, bu tür bir savaşın insani ve siyasi sonuçlarının dünya üzerinde derin etkiler bırakabileceğini belirtti. Uluslararası alanda barışın sağlanması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, tüm ülkelerin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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