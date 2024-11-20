Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Gerilimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki füze gerilimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu gerilimin '''bölgeyi, dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirebileceğini'' belirtti.

'Benden Sonrası Tufan' Anlayışı

Erdoğan, ''Benden sonrası tufan'' anlayışıyla hareket etmenin doğru olmadığını vurgulayarak, uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, dünya genelinde artan jeopolitik gerilimlerin ortasında geldi ve Türkiye'nin bu tür sorunların çözümünde daha aktif bir rol oynaması gerektiği mesajını taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.