Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Biz iki tarafı da aynı masa etrafında buluşturmayı başarmış bir ülkeyiz." ifadesini kullanarak Türkiye'nin bu konuda daha önce başarılı olduğunu belirtti.

Savaşın Son Bulması Gerekiyor

Erdoğan, bu tür diplomatik katkıların devam edebileceğini vurguladı: "Bunu defalarca yaptık, yine yapabiliriz." Ayrıca, yaşanan savaşın sona ermesi gerektiğini ifade ederek tarafların barış yoluna dönmesini umduğunu dile getirdi.