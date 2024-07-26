Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rüzgar Enerjisi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüzgar enerjisi üretimi ve yerli marka hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rüzgar Enerjisi Açıklamaları

Rüzgar Enerjisinde Yerli Marka Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rüzgar enerjisi alanında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rüzgar enerjisinde kritik bileşenlerin ve deniz üstü türbinlerin imalatını desteklemeyi, ayrıca yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa etmeyi hedefliyoruz" diyerek, yerli sanayinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bölgesel Enerji Gelişimi

Erdoğan, bu adımların yalnızca enerji üretimini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin ihracat kapasitesini yükselteceğini belirtti. Devletin bu alanda sağlayacağı desteklerle yerli üretimin güçlendirileceği ifade edildi. Sonuçlandırma ve Gelecek Vizyonu

Bu hedeflerle birlikte Türkiye’nin rüzgar enerjisi alanında global bir oyuncu olma yolunda büyük bir adım atacağı öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!