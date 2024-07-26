Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rüzgar Enerjisi Açıklamaları

Rüzgar Enerjisinde Yerli Marka Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rüzgar enerjisi alanında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rüzgar enerjisinde kritik bileşenlerin ve deniz üstü türbinlerin imalatını desteklemeyi, ayrıca yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa etmeyi hedefliyoruz" diyerek, yerli sanayinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bölgesel Enerji Gelişimi

Erdoğan, bu adımların yalnızca enerji üretimini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin ihracat kapasitesini yükselteceğini belirtti. Devletin bu alanda sağlayacağı desteklerle yerli üretimin güçlendirileceği ifade edildi. Sonuçlandırma ve Gelecek Vizyonu

Bu hedeflerle birlikte Türkiye’nin rüzgar enerjisi alanında global bir oyuncu olma yolunda büyük bir adım atacağı öngörülüyor.