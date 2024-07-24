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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak köpekleri sorununa çözüm bulmak için yakında Meclis'e teklifte bulunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahipsiz Hayvanlar Konusunda Adım Atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifinin Meclis’te hızla görüşülmesi için adım atacaklarını duyurdu.

Milletle Doğrudan İletişim Vurgusu

Erdoğan, "AK Parti’nin en temel vasfı, milletle doğrudan iletişim kurmaktır. Aracılara ihtiyacımız yok; çarşıda, pazarda ve sokakta vatandaşımızla iletişim kuruyoruz," diyerek halkla ilişkilerin önemine değindi.

Sahipsiz Hayvanlar Sorununa Dikkat Çekti

Erdoğan, Türkiye'de başıboş köpek sorununu ciddi bir mesele olarak tanımlarken, "Bu konuda halkımızın bizden beklentisi büyük; sokakların güvenli hale gelmesini istiyorlar," ifadelerini kullandı.

Merhamet Dersi Eleştirisi

Cumhurbaşkanı, "Hayvanlar konusunda kimse merhamet dersi vermeye kalkışmasın," diyerek bazı grupların izlediği tutumu eleştirdi. "Eli kanlı katillere ses çıkarmayanlar, merhamet nutku çekemez," değerlendirmesinde bulundu.

Meclis’in Önemi ve Sorumluluk

Erdoğan, Meclis'te yaşanan olaylara da değinerek, "Biz Gazi Meclis’in şanına gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz," sözlerini sarf etti. Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını yaşatmaya yönelik teklife destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Meclis Çalışmaları Devam Edecek

Cumhurbaşkanı, yaz tatiline girmediğini, yoğun bir şekilde vatandaş buluşmaları yapacağını belirtti. "Sanki yarın seçim varmış gibi çalışmaya devam edeceğiz," diyerek, ülke ve millet için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Sporculara Başarı Dilekleri

Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışacak sporculara da başarı dileyerek, milletin müjdeli haberini beklediğini vurguladı.

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