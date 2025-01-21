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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Köpek Sorunu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz köpek sorununa dair belediyelere yasal yükümlülük hatırlatmasında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Köpek Sorunu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Köpek Sorunu Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz köpek sorununa ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, politik parti ayırt etmeksizin, tüm belediyelerin yasaların ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek zorunda olduğunu vurguladı.

Belediyelere Yükümlülük Hatırlatması

Cumhurbaşkanı, sahipsiz köpeklerin yönetimi konusunda yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için koordineli ve etkin bir çalışma içinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, bu konuda alınacak önlemlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sahipsiz hayvanların, hayvan hakları çerçevesinde korunması ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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