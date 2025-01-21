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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Köpekler İçin Yeni Müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz köpeklerle ilgili bakanlıkların kararlılıkla çalışacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Köpekler İçin Yeni Müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahipsiz Köpekler için Yeni Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz köpekler konusunda önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "(Sahipsiz köpekler) Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir" ifadelerini kullandı.

Devletin Kararlı Adımları

Bu açıklama, sahipsiz hayvanlara yönelik devletin yaklaşımını ve alacağı önlemleri merak edenler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi, Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıkları koordineli bir şekilde bu sorunu çözmek için harekete geçecek.

Erdoğan'ın bu kararlılığı, hayvanlar için daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratma amacını taşırken, toplumda da olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

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