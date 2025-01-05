Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Gaz Sahası Açıklaması: Günlük Üretim 7 Milyon Metreküpü Aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son düzenlenen bir toplantıda Sakarya Gaz Sahası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı eleştiriler üzerine, "Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı" ifadesini kullandı.

Bu açıklamalarıyla Erdoğan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve yerli kaynaklar konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Sakarya Gaz Sahası'nın potansiyelinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, ilerleyen süreçte bu kaynağın ülke ekonomisine katkısının artacağını dile getirdi.