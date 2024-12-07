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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam Rejimine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin Türkiye'nin dostluk uzantısını anlamadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam Rejimine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam Rejimine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda Şam rejimine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Erdoğan, "Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin her daim dostluk ve barış arayışıyla hareket ettiğini ve tarihin doğru tarafında konumlandığını belirtti. Bu sözleriyle, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki kararlılığını tekrar vurgulamakta.

Özellikle son dönemde Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır" diyerek, ülkenin stratejik konumunu ön plana çıkardı.

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