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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanal Alem Uyarısı

Erdoğan, sanal alemin ırkçılık tuzaklarının merkez üssü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanal Alem Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında karşılaştığı tehditlere dikkat çekti.

Irkçılık ve Sanal Alem

Erdoğan, "Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir" diyerek, bu konuya özel bir vurgu yaptı. Önlem Alıyoruz

Bu bağlamda, sanal platformlarda yürütülen ırkçılık ve nefret söylemine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, devletin gerekli önlemleri alacağını ifade etti.

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