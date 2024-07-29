Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanatçı Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık'a Taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Kenan Işık'ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Kenan Işık İçin Paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu ve gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.