Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarsıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından New York'ta düzenlenen akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, küresel sistemin etkinliğini büyük ölçüde kaybettiğini belirterek, "Gazze'de 352 gündür devam eden katliam, bu durumun en çarpıcı örneğidir," dedi.

Gazze'deki Kayıplar ve Korkunç Koşullar

Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, "Srebrenitsa'dan 30 yıl sonra, dünyanın gözleri önünde Gazze'de vahşi bir soykırıma tanıklık ediyoruz. 1,9 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar," dedi.

Küresel Kurumlara Eleştiriler

Cumhurbaşkanı, uluslararası kurumlardan ve yönetimlerden belirgin bir tepki gelmemesine dikkat çekerek, "İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durduracak herhangi bir etkili adım atılmadı," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kararlılığı

Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı baskının bölge barışını tehdit ettiğini belirtti ve "Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine yönelik saldırılara sessiz kalmayacağız," dedi.

Amerika'daki Müslümanların Duyarlılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın birçok eyaletinde vicdan sahibi insanların Filistinlilerin acılarına dikkat çekmek için sokaklara döküldüğünü ifade etti ve Türk-Amerikan toplumu için birlik vurgusu yaptı.

Etkinliğe ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Emine Erdoğan da katıldı.