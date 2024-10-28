Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayisinde Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, savunma sanayisindeki atılımları kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı. Erdoğan,

“Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayindeki atılımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

FETÖ İhaneti ve Terörle Mücadele

Erdoğan, 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ ihanetini hatırlatarak, bu süreçte Türkiye'ye yapılan saldırılara ilişkin, “Kim adına olursa olsun, dili dualı bu millete kurşun sıkanlar, ne bu dünyada ne de ebedi alemde iflah olmayacak.” şeklinde konuştu.

Bütün Ülkelere Teşekkür

TUSAŞ'a yönelik terör saldırıları sonrası Türkiye ile dayanışma gösteren ülkelere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı kınayan açıklamasını memnuniyetle not ettik.” dedi.

SAHA EXPO 2024 Fuarı

Erdoğan, 2018'de ilki düzenlenen SAHA EXPO 2024 fuarında, savunma sanayisinin önemli ürünlerini bizzat görme fırsatı bulduğunu belirterek, 150 binden fazla kişinin fuarı ziyaret ettiğini anlattı.

Deprem Bölgesine Önemli Yatırımlar

Erdoğan, deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yerinin ihalesinin yapıldığını belirtti.

Yapılan Teslimatlar

Toplamda 130 bin 560 konutun kurasının çekildiğini ifade eden Erdoğan, bu yıl sonuna kadar 201 bin 688 konutun daha teslim edileceğini aktardı.

Kültür Yolu Festivali Planları

Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergileyen Kültür Yolu Festivali'nin gelecek yıl 20 şehirde düzenlenmesi planlanıyor.

Oruç Reis'in Müjdeleri

Erdoğan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev yeri olan Somali'ye ulaştığını duyurarak, “Oruç Reis'in aramalarından inşallah müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.” şeklinde umut verdi.