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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da gerçekleşen üzücü bir olayda, Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in şehit olması üzerine ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Silvan İlçesinde Meydana Gelen Olay

Edinilen bilgilere göre, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, Silvan ilçesindeki Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda bir silah kazası sonucu hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, aile ve Türk milletinde derin bir üzüntüye neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilekleri

Sayın Erdoğan, Güney ailesine ulaştığı başsağlığı mesajında, "Bu zor günlerde ailenizin ve yakınlarınızın yanında olduğumuzu bilmenizi isterim," diyerek, duyduğu acıyı ve destek sözü verdi.

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