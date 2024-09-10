Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerle meydana gelen çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

Taziye Mesajı Gönderildi

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan temas sonucunda yaralanan Üsteğmen Ayar'ın ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek, halkın desteğiyle birlik ve beraberlik içinde bu tür acıların üstesinden gelineceğini vurguladı.